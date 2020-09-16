В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
- Reuters
Согласно статистике на специальном сайте организации, к настоящему моменту в мире зафиксировано более 29,155 млн случаев коронавирусной инфекции.
Число скончавшихся пациентов с COVID-19 превысило 926 тыс.
Больше всего заболевших в настоящий момент зафиксировано в Американском регионе — 14,903 млн человек.
Ранее в ВОЗ оценили вероятность новой самоизоляции в связи с пандемией.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.