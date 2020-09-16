В Венесуэле сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США

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Военные из Венесуэлы сбили самолёт с американским регистрационным номером, который, по предварительным сведениям, принадлежал наркоторговцам.
В Венесуэле сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США
  • Reuters

Об этом сообщил министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль в Twitter.

«Служащие Вооружённых сил Венесуэлы, обнаружив при помощи радаров Командования воздушной обороны нелегальное воздушное судно, активировали протоколы, установленные законом», — написал он. 

Уточняется, что самолёт с американскими регистрационными знаками незаконно вторгся в воздушное пространство Венесуэлы в районе штата Сулия.

МИД Венесуэлы назвал санкции США попыткой вмешаться в выборы.

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