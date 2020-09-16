В Венесуэле сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США
- Reuters
Об этом сообщил министр внутренних дел Венесуэлы Нестор Ревероль в Twitter.
«Служащие Вооружённых сил Венесуэлы, обнаружив при помощи радаров Командования воздушной обороны нелегальное воздушное судно, активировали протоколы, установленные законом», — написал он.
Уточняется, что самолёт с американскими регистрационными знаками незаконно вторгся в воздушное пространство Венесуэлы в районе штата Сулия.
МИД Венесуэлы назвал санкции США попыткой вмешаться в выборы.