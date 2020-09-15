В Болгарии назвали имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство

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Прокуратура Болгарии назвала «вторые имена» троих россиян, обвиняемых в покушении на убийство граждан балканской страны в 2015 году. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В Болгарии назвали имена россиян, обвиняемых в покушении на убийство
  • Pixabay

Как отмечается, данные лица объявлены в международный розыск по линии Интерпола. Прокуратура предполагает, что они используют другие имена: Георгий Горшков — Egor Gordienko, Сергей Павлов — Sergey Lyutenko, Сергей Федотов — Denis Sergeev.

«Прокуратура приняла меры по дополнению и обновлению уже выданных европейских ордеров на арест, а также запросов на международный розыск для задержания и последующей экстрадиции», — говорится в сообщении.

Кроме того, следствие установило, что веществом, которое использовали для отравления, было фосфорорганическое соединение хлорпирифос. 

В конце января в Болгарии выдвинули обвинения в отношении россиян, якобы пытавшихся в 2015 году отравить бизнесмена Эмилиана Христова Гебрева, его сына и партнёра «неопознанным фосфорорганическим веществом».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчёркивала, что в случае уголовных разбирательств в отношении иностранцев страны должны взаимодействовать по линии правоохранительных органов.

28 апреля 2015 года предприниматель Гебрев во время ужина с партнёрами почувствовал недомогание и был госпитализирован. Его сын также попал в больницу с похожими симптомами.

Проведённая экспертиза показала наличие в салате, который ел бизнесмен, следов хлорпирифоса, используемого для борьбы с вредителями. По результатам повторного анализа в 2018 году в образцах обнаруженных химических препаратов были также выявлены пестициды.

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