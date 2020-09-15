Лавров провёл разговор с главой МИД Италии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Италии Луиджи Ди Майо провели телефонный разговор.

Как сообщает российский МИД, стороны, в частности, обсудили ливийское урегулирование.

«Л.Ди Майо интересовался оценками ситуации в Белоруссии. Российский министр привлёк внимание к состоявшейся 14 сентября с. г. в Сочи встрече президентов В.В. Путина и А.Г. Лукашенко», — говорится в сообщении.

Отмечена перспективность инициативы о проведении конституционной реформы в Белоруссии в интересах продвижения общенационального диалога и согласия.

Также сообщается, что «по просьбе итальянского министра ему были даны подробные разъяснения в связи с ситуацией вокруг «дела А. Навального».

Ранее в Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Германию.