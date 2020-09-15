В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Германию

Нет никаких факторов, которые могут негативно влиять на отношения России и Германии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя отмену визита главы МИД России Сергея Лаврова в ФРГ.

«Поскольку формат визита был существенно урезан и изменён по решению германской стороны, то наш министр принял такое решение об отмене визита», — цитирует РИА Новости Пескова.

Он отметил, что не стал бы «ничего говорить в целом об отношениях».

«Мы убеждены, нет никаких факторов, которые могут негативно сказываться и которые должны каким-то образом негативно влиять на наши отношения», — добавил представитель Кремля.

Ранее МИД России сообщил об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября в связи с изменениями в рабочем графике министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса.

Там рассказали, что во время поездки должна была состояться церемония закрытия «перекрёстного» Года научно-образовательных партнёрств.

ФРГ уведомила Россию об изменениях в рабочем графике Мааса, в связи с чем его участие в церемонии было отменено, а на двусторонние переговоры отводится 1,5 часа.