В МИД сообщили об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября
- Reuters
Об этом говорится на сайте министерства.
Отмечается, что соответствующий визит был запланирован год назад. В рамках него должна была пройти церемония закрытия «перекрёстного» Года научно-образовательных партнёрств 2018—2020 годов, на которой должен был присутствовать также глава МИД ФРГ Хайко Маас.
«3 сентября германская сторона уведомила об изменениях в рабочем графике Мааса, в связи с чем его участие в церемонии отменяется, а на двусторонние переговоры отводится лишь полтора часа», — указали в российском ведомстве.
В связи с этим первоначальная и основная цель поездки Лаврова в Берлин оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров — сильно урезанным.
«На этом фоне принято решение об отмене упомянутого визита. Соответствующая информация доведена до германской стороны», — добавили в МИД.
Ранее Лавров назвал неподобающим отношение Берлина к запросам по Алексею Навальному.