В МИД сообщили об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября

В Министерстве иностранных дел России сообщили об отмене визита главы ведомства Сергея Лаврова в Берлин 15 сентября.

Об этом говорится на сайте министерства.

Отмечается, что соответствующий визит был запланирован год назад. В рамках него должна была пройти церемония закрытия «перекрёстного» Года научно-образовательных партнёрств 2018—2020 годов, на которой должен был присутствовать также глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«3 сентября германская сторона уведомила об изменениях в рабочем графике Мааса, в связи с чем его участие в церемонии отменяется, а на двусторонние переговоры отводится лишь полтора часа», — указали в российском ведомстве.

В связи с этим первоначальная и основная цель поездки Лаврова в Берлин оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров — сильно урезанным.

«На этом фоне принято решение об отмене упомянутого визита. Соответствующая информация доведена до германской стороны», — добавили в МИД.

Ранее Лавров назвал неподобающим отношение Берлина к запросам по Алексею Навальному.