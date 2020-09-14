В МИД сообщили об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября

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В Министерстве иностранных дел России сообщили об отмене визита главы ведомства Сергея Лаврова в Берлин 15 сентября.
В МИД сообщили об отмене визита Лаврова в Берлин 15 сентября
  • Reuters

Об этом говорится на сайте министерства.

Отмечается, что соответствующий визит был запланирован год назад. В рамках него должна была пройти церемония закрытия «перекрёстного» Года научно-образовательных партнёрств 2018—2020 годов, на которой должен был присутствовать также глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«3 сентября германская сторона уведомила об изменениях в рабочем графике Мааса, в связи с чем его участие в церемонии отменяется, а на двусторонние переговоры отводится лишь полтора часа», — указали в российском ведомстве.

В связи с этим первоначальная и основная цель поездки Лаврова в Берлин оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров — сильно урезанным.

«На этом фоне принято решение об отмене упомянутого визита. Соответствующая информация доведена до германской стороны», — добавили в МИД.

Ранее Лавров назвал неподобающим отношение Берлина к запросам по Алексею Навальному.

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