В Боливии прогнозируют падение ВВП на 6,2%

Правительство и Центральный банк Боливии подписали пересмотренную финансовую программу на 2020 год, предусматривающую падение экономики страны на 6,2% по итогам года и инфляцию на уровне 1,7%. Об этом сообщается на официальном сайте Центробанка Боливии.

«Пересмотренная финансовая программа на 2020 год предусматривает падение ВВП на 6,2% (в диапазоне снижения от 5,1% до 7,9%), а также инфляцию по итогам года на уровне 1,7% (от 0,9% до 2,3%)», — указывается в сообщении Центробанка.

Согласно обновлённым целям программы, дефицит госбюджета в 2020 году увеличится более чем наполовину — с 20,4 до 32,121 миллиардов боливиано ($4,65 млрд), что составляет 12,1% от ВВП.

Национальный институт статистики Бразилии также рассказал, насколько сократился ВВП страны во II квартале из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.