В Бразилии рассказали о падении ВВП из-за пандемии

Национальный институт статистики Бразилии рассказал, насколько сократился ВВП страны во II квартале из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад института, ВВП страны сократился на 9,7%.

«ВВП страны во II квартале 2020 года сократился на 9,7% по сравнению с предыдущим кварталом на фоне мер, принятых для борьбы с пандемией COVID-19. Это второй квартальный спад подряд и самый низкий показатель с 1996 года», — указывается в документе.

Уточняется, что в I квартале падение ВВП составило 2,5%.

Больше всего спад наблюдается в промышленности (12,3%) и в сфере услуг (9,7%). Сфера АПК, напротив, выросла на 0,4%.

Ранее сообщалось, что общее число зафиксированных в Бразилии случаев COVID-19 превысило 3,9 млн.

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