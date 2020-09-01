В Бразилии за сутки зафиксировали более 45 тысяч случаев коронавируса

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В Бразилии за сутки выявили 45 961 нового заболевшего коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 превысило 3,9 млн.
В Бразилии за сутки зафиксировали более 45 тысяч случаев коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.

Всего в Бразилии зарегистрировано 3 908 272 случаев коронавируса. При этом 3 097 734 человек уже вылечились.

За сутки в стране скончались 553 пациента с COVID-19. Общее число летальных исходов среди заболевших коронавирусом увеличилось до 121 381.

Ранее посол России Сергей Акопов отметил, что Бразилия может стать центром производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для Латиноамериканского региона.

Руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Александр Бутенко  в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил возможное влияние жаркой погоды на пандемию.

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