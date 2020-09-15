«Зелёная зона» Багдада подверглась обстрелу

«Зелёная зона» Багдада подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает телеканал Al Sumaria со ссылкой на источники в силовых структурах столицы Ирака.

Уточняется, что всего по этому району, где расположены госучреждения и иностранные дипмиссии, в том числе посольство США, было выпущено по меньшей мере два реактивных снаряда.

По данным силовых ведомств Ирака, для отражения атаки были задействованы системы ПРО, установленные несколько месяцев назад для защиты американской дипмиссии.

Место падения ракет и масштабы нанесённого ущерба на данный момент уточняются.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты после сокращения своего контингента в Ираке продолжат консультировать и помогать иракским военным.