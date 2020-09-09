США продолжат консультировать иракских военных

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Соединённые Штаты после сокращения своего контингента в Ираке продолжат консультировать и помогать иракским военным, сообщил глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи.
США продолжат консультировать иракских военных
  • Reuters

«Сокращение присутствия позволит нам продолжать консультировать и помогать нашим иракским партнёрам в предотвращении возрождения ИГ* в Ираке», — цитирует генерала New York Post.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил планы американского правительства сократить численность воинского контингента в Ираке.

По сообщениям СМИ, планируется сократить численность с нынешних 5,2 тыс. до 3,5 тыс.

23 августа стало известно, что международная коалиция во главе с США покидает военную базу Эт-Таджи в Ираке, иракским военным передадут объекты и оборудование.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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