В США заявили о планах разместить 150 самолётов F-34 и F-22 на Аляске

США готовятся к размещению 150 военных самолётов пятого поколения на Аляске. Об этом заявил сенатор штата Аляска Дэн Салливан.

«У нас на Аляске будет более 150 сверхзвуковых боевых самолётов F-34 и F-22», — цитирует РИА Новости Салливана.

Сенатор подчеркнул, что планируется расширение порта Ном на Аляске, который должен стать первым глубоководным портом США за полярным кругом.

Это, по его мнению, будет сигналом для таких держав, как Россия и Китай, что США намерены защищать свои интересы в Арктике.

Ранее первый заместитель главы МИД России Владимир Титов провёл переговоры с послом США Джоном Салливаном, в рамках которых стороны обсудили вопросы российско-американского сотрудничества в Арктике и других регионах.