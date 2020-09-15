Посольство России призвало США не раздувать антироссийские настроения

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Посольство России в Вашингтоне прокомментировало заявление главы Командования глобального удара ВВС США генерала Тимоти Рэя о российской «угрозе», предложив коллегам из Вашингтона не раздувать антироссийские настроения в обществе.
Посольство России призвало США не раздувать антироссийские настроения
  • Flickr
  • © Adam Fagen

Соответствующий комментарий опубликован в Facebook диппредставительства.

По данным посольства, в интервью изданию Air Force Times Рэй «фактически ставит на одну доску «угрозу» от России и Китая с вызовом, исходящим от терроризма».

Отмечается, что Рэй увязал это с ведущейся Россией и Китаем модернизацией ядерного арсенала.

В диппредставительстве подчеркнули, что подобные заявления в США делают «на фоне продолжительных затратных усилий Вашингтона по совершенствованию собственного ядерного оружия».

«При этом США понижают «порог» применения ядерных вооружений — в 2019 г. развернули боезаряды малой мощности W76-2 на баллистических ракетах Trident II», — заявили в посольстве.

В сообщении указывается, что такие действия американской стороны повышают риск эскалации.

«Предлагаем американским партнёрам не «раздувать» антироссийские настроения в обществе. Вместо этого — сосредоточиться на продуктивном взаимодействии в интересах укрепления глобальной стабильности и безопасности», — призвали в посольстве.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Россия готова к активизации сотрудничества с Соединёнными Штатами в сфере борьбы с терроризмом.

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