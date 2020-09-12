Посол заявил о готовности России к сотрудничеству с США по антитеррору
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Он рассказал, что в знак уважения и скорби к людям, погибшим в ходе терактов в США 11 сентября 2001 года, в российском посольстве приспустили флаг.
«Борьба с терроризмом является очень хорошей возможностью, сферой, где мы могли бы сотрудничать с США. Мы готовы к такому взаимодействию, слово за нашими американскими партнёрами», — сказал Антонов.
Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке в годовщину терактов 11 сентября будет включена световая инсталляция.