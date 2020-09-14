Террористы обстреляли населённые пункты в Алеппо и Идлибе

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб.

«Зафиксировано два обстрела населённых пунктов — Бала в провинции Алеппо и Мелладжа в провинции Идлиб — со стороны позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра», — цитирует РИА Новости Гринкевича.

Он также сообщил, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование в районе Мембидж провинции Алеппо — из Аджами по двум маршрутам в направлении Каракозака и Авшарии.

Накануне Гринкевич сообщал, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» обстреляли населённые пункты в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.