Террористы обстреляли населённые пункты в Алеппо и Идлибе
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«Зафиксировано пять обстрелов населённых пунктов Эрназ (дважды), Мизназ, Шейх-Акиль в провинции Алеппо и Мелладжа — в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джабхат ан-Нусра», — цитирует РИА Новости Гринкевича.
Он также сообщил, что подразделения российской военной полиции провели патрулирование в провинциях Алеппо, Ракка, Хасеке, продолжилось патрулирование в районе Мембидж провинции Алеппо, а армейская авиация провела воздушное патрулирование.
* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.