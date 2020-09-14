Посол США в Китае покинет свой пост в октябре

Посольство США в Китае сообщило, что посол Соединённых Штатов в КНР Терри Брэнстед покинет свой пост в начале октября.

Об этом говорится на сайте американской дипмиссии.

«Посол США в КНР Терри Брэнстед уйдёт в отставку со своей должности и покинет Пекин в начале октября. Посол уже подтвердил своё решение по телефону президенту США Дональду Трампу на прошлой неделе», — сказано в заявлении.

Отмечается, что на внутреннем совещании в посольстве он уже поблагодарил сотрудников дипмиссии за их тяжёлую работу.

Уточняется, что Брэнстед был утверждён в должности посла США в КНР в мае 2017 года.

В августе в Китае заявили о желании США спровоцировать инцидент между странами.