Посол США в Китае покинет свой пост в октябре
- Reuters
Об этом говорится на сайте американской дипмиссии.
«Посол США в КНР Терри Брэнстед уйдёт в отставку со своей должности и покинет Пекин в начале октября. Посол уже подтвердил своё решение по телефону президенту США Дональду Трампу на прошлой неделе», — сказано в заявлении.
Отмечается, что на внутреннем совещании в посольстве он уже поблагодарил сотрудников дипмиссии за их тяжёлую работу.
Уточняется, что Брэнстед был утверждён в должности посла США в КНР в мае 2017 года.
В августе в Китае заявили о желании США спровоцировать инцидент между странами.