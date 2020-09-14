В американском городе начались протесты после убийства мужчины
- Reuters
Об этом сообщает New York Post.
По данным издания, полицейский застрелил 27-летнего Рикардо Муньоса, когда тот бросился на него с ножом.
Отмечается, что толпа протестующих собралась возле полицейского участка в связи с произошедшим. Некоторые из протестующих повредили полицейскую машину и бросались камнями.
Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули.
Ранее сообщалось, что в американском городе Рочестер произошли столкновения митингующих с полицией во время акции протеста против расизма.