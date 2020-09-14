Трое военных Ливана погибли при столкновении с террористами

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Трое ливанских военных погибли в ходе боестолкновения с террористами в пригороде ливанского Триполи.
Трое военных Ливана погибли при столкновении с террористами
  • © REUTERS/Mohamed Azakir

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию заявления армии Ливана.

Отмечается, что по военнослужащим был открыт огонь из автоматического оружия, были применены гранаты.

Также сообщается, что ещё один военный тяжело ранен.

Ранее спецподразделения ливанской армии задержали членов подпольных ячеек террористов, связанных с группировкой «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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