ООН призвала ливийские власти расследовать притеснение демонстрантов

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Миссия ООН по поддержке в Ливии призвала правительство страны осуществить расследование использования силы против демонстрантов в городе Эль-Мардж.
ООН призвала ливийские власти расследовать притеснение демонстрантов
  • © REUTERS/Hazem Ahmed

«МООНПЛ выражает серьёзную обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что один мирный житель был убит, трое получили ранения и ряд других демонстрантов были арестованы 12 сентября», — говорится в сообщении на сайте организации.

Отмечается, что власти применили против мирных демонстраций чрезмерную силу.

В организации также призвали к освобождению всех произвольно задержанных и арестованных.

Ранее временное ливийское правительство, заседающее на востоке страны, подало в палату представителей (парламент) прошение об отставке.

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