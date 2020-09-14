ООН призвала ливийские власти расследовать притеснение демонстрантов
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«МООНПЛ выражает серьёзную обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что один мирный житель был убит, трое получили ранения и ряд других демонстрантов были арестованы 12 сентября», — говорится в сообщении на сайте организации.
Отмечается, что власти применили против мирных демонстраций чрезмерную силу.
В организации также призвали к освобождению всех произвольно задержанных и арестованных.
Ранее временное ливийское правительство, заседающее на востоке страны, подало в палату представителей (парламент) прошение об отставке.