В Британии заявили о разработке Россией ракеты с «глобальным охватом»

Глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл заявил, что Россия разрабатывает ракету с ядерным двигателем, которая может годами летать в атмосфере и нанести удар с неожиданных направлений.

Об этом информирует The Telegraph.

«Москва испытывает дозвуковую крылатую ракету с ядерным двигателем, которая имеет глобальный охват и позволит нанести удар с неожиданных направлений», — заявил Хокенхалл.

В тексте говорится, что «The Telegraph предполагает, что Хокенхалл имел в виду ракету «Буревестник».

В декабре 2019 года российский лидер Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны сообщил, что Россия опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений — ни у кого больше в мире нет гиперзвукового оружия.

Он отмечал, что в войсках уже стоят комплексы «Кинжал» и «Пересвет» и началось оснащение «Авангардом». Также по планам идут работы над ракетами «Сармат», «Циркон» и «Буревестник», добавил президент.