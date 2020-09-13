Трамп прокомментировал нападение на полицейских в Калифорнии

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Президент США Дональд Трамп пообещал, что в отношении человека, обстрелявшего двух полицейских в Калифорнии, будет применена смертная казнь в случае, если сотрудники скончаются.
Трамп прокомментировал нападение на полицейских в Калифорнии
  • Reuters

«Если они умрут, будет быстрый суд и смертная казнь для убийцы. Единственный способ это остановить», — написал Трамп в Twitter.

Также он ретвитнул сообщение о произошедшем инциденте, которое было опубликовано в Twitter-аккаунте департамента шерифа округа Лос-Анджелес.

По данным департамента, в американском городе Комптон неизвестный подошёл к патрульному автомобилю и открыл огонь по полицейским.

Два помощника шерифа получили огнестрельные ранения и были доставлены в местную больницу. 

Ранее в американском городе Рочестер произошли столкновения митингующих с полицией во время акции протеста против расизма.

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