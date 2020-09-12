Евросоюз приветствует сближение между Бахрейном и Израилем

Евросоюз поприветствовал установление дипломатических отношений между Бахрейном и Израилем. Об этом говорится в релизе Совета Европейского союза.

«ЕС приветствует объявление об установлении дипломатических отношений между Королевством Бахрейн и Израилем. Оно произошло после подобного решения, которое в прошлом месяце приняли Израиль и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ)», —говорится в заявлении.

В пресс-релизе выражена надежда на то, что эти события внесут свою лепту в обеспечение мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Также подчёркивается роль США в решении данного вопроса.

Ранее главы МИД Бахрейна и Израиля подтвердили курс на укрепление отношений.