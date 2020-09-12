Евросоюз приветствует сближение между Бахрейном и Израилем

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Евросоюз поприветствовал установление дипломатических отношений между Бахрейном и Израилем. Об этом говорится в релизе Совета Европейского союза.
Евросоюз приветствует сближение между Бахрейном и Израилем
  • РИА Новости

«ЕС приветствует объявление об установлении дипломатических отношений между Королевством Бахрейн и Израилем. Оно произошло после подобного решения, которое в прошлом месяце приняли Израиль и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ)», —говорится в заявлении.

В пресс-релизе выражена надежда на то, что эти события внесут свою лепту в обеспечение мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Также подчёркивается роль США в решении данного вопроса. 

Ранее главы МИД Бахрейна и Израиля подтвердили курс на укрепление отношений.

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