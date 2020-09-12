Главы МИД Бахрейна и Израиля подтвердили курс на укрепление отношений

Главы МИД Бахрейна и Израиля Абдель Латиф аз-Заяни и Габи Ашкенази во время телефонного разговора подтвердили свои намерения на укрепление двусторонних отношений на благо мира и стабильности в регионе. Об этом сообщил МИД Бахрейна.

«Министры иностранных дел во время телефонного разговора обменялись поздравлениями по случаю объявления мира между Бахрейном и Израилем, подчеркнув важность развития двусторонних отношений в различных областях», — отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

«Cоглашение с Израилем — это историческое и смелое решение. Развитие наших отношений поспособствует стабильности в регионе», — заявил глава МИД Бахрейна.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Абдель Латиф аз-Заяни также подчеркнул, что решение палестинского вопроса является фундаментом для достижения мира.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Бахрейн и Израиль договорились установить дипломатические отношения.