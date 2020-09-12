В РФПИ прокомментировали возобновление AstraZeneca испытаний вакцины

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал возобновление компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом клинических исследований вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Он отметил, что в РФПИ рады, что компания возобновила исследования и продолжает движение вперёд.

«Вместе с тем ситуация с их приостановкой чётко показала ошибочность подхода, когда целые страны ориентируются исключительно на новые непроверенные платформы при выборе вакцины, будь то аденовирусный вектор обезьяны или технология мРНК», — сказал Дмитриев.

Гендиректор РФПИ подчеркнул, что российская сторона неоднократно указывала на потенциальные риски, которые могут нести новые технологии. Также он отметил наличие хорошо изученной платформы на основе аденовирусных векторов человека, которая доказала свою эффективность и безопасность.

По его словам, в США и Западной Европе на проверенную платформу аденовирусных векторов человека приходится лишь 15% от общего объёма закупленных вакцин.

«Данная ситуация ставит под вопрос корректность подхода ряда фармкомпаний, которые полностью перекладывают риски по закупаемым вакцинам на закупающие страны. Россия не будет следовать такому подходу, так как видит безопасность и эффективность аденовирусной платформы человека, включая вакцину Спутник V», — отметил Дмитриев.

9 сентября сообщалось, что испытания вакцины компании AstraZeneca приостановлены в связи с возможными нежелательными побочными реакциями у одного из участников исследования в Великобритании.

12 сентября AstraZeneca сообщила, что вместе с Оксфордским университетом возобновляет клинические испытания вакцины.