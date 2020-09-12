Помпео встретился в Дохе с делегациями талибов и властей Афганистана

Госсекретарь США Майк Помпео встретился в Дохе с делегациями талибов и правительства Афганистана.

«Рад был встретиться с председателем Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдуллой Абдуллой и министром иностранных дел Ханифом Атмаром», — написал он в Twitter.

Помпео добавил, что провёл встречу с главой делегации и политофиса талибов муллой Абдулой Гани Барадаром.

«Талибан»* должен использовать эту возможность, чтобы выработать политическое урегулирование и достичь полного и постоянного прекращения огня, чтобы положить конец 40 годам войны», — отметил госсекретарь.

Ранее Помпео заявил о вере американской стороны в возможность установления прочного мира в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.