Помпео заявил о вере США в установление мира в Афганистане

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил о вере американской стороны в возможность установления прочного мира в Афганистане.
Помпео заявил о вере США в установление мира в Афганистане
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление Помпео сделал в Катаре, куда он прибыл на церемонию запуска межафганских переговоров.

«Стороны в Афганистане имеют шанс преодолеть разногласия ради построения лучшего будущего. Мы верим всем сердцем, что прекрасный мир в Афганистане возможен», — сказал он.

По его словам, США не собираются навязывать свою систему другим странам и «афганцы сами напишут новую главу в истории Афганистана».

Ранее Помпео заявил, что ожидает, что межафганские переговоры будут напряжёнными.

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