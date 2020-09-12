В Париже во время акции «жёлтых жилетов» задержано 200 человек

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Полицией Парижа в день акций движения «жёлтых жилетов» было задержано 200 человек. Об этом сообщили в полицейской префектуре и прокуратуре города.
В Париже во время акции «жёлтых жилетов» задержано 200 человек
  • Reuters

«По состоянию на 15:00 (16:00 мск. — RT), правоохранители в ходе сегодняшних демонстраций задержали 200 человек и 35 выписали штрафы», — указывается в заявлении столичной полиции в Twitter.

По данным телеканала С News, цитируемого ТАСС, на данный момент беспорядки продолжаются в 17-м округе Парижа, на западе города, в них участвуют от 80 до 100 демонстрантов.

Сообщается, что участники акции противостоят полиции на проспекте Ваграм и площади Маршала Жюэна. Демонстранты пытаются прорвать кордон полиции и дойти до площади Звезды и к Елисейским Полям.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Парижа применили слезоточивый газ во время протестов сторонников движения «жёлтых жилетов».

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