В Париже во время акции «жёлтых жилетов» задержано 200 человек
- Reuters
«По состоянию на 15:00 (16:00 мск. — RT), правоохранители в ходе сегодняшних демонстраций задержали 200 человек и 35 выписали штрафы», — указывается в заявлении столичной полиции в Twitter.
По данным телеканала С News, цитируемого ТАСС, на данный момент беспорядки продолжаются в 17-м округе Парижа, на западе города, в них участвуют от 80 до 100 демонстрантов.
Сообщается, что участники акции противостоят полиции на проспекте Ваграм и площади Маршала Жюэна. Демонстранты пытаются прорвать кордон полиции и дойти до площади Звезды и к Елисейским Полям.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Парижа применили слезоточивый газ во время протестов сторонников движения «жёлтых жилетов».