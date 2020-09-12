Полиция в Париже применила слезоточивый газ на протестах «жёлтых жилетов»

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Правоохранительные органы Парижа применили слезоточивый газ во время протестов сторонников движения «жёлтых жилетов».
Полиция в Париже применила слезоточивый газ на протестах «жёлтых жилетов»
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в Париже проходят две акции в рамках общенационального дня протеста «жёлтых жилетов».

Отмечается, что одна группа радикально настроенных демонстрантов ещё до наступления срока попыталась колонной отправиться в сторону Елисейских Полей, где манифестации запрещены. В ответ на это полиция использовала слезоточивый газ.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 128 человек были задержаны в Париже полицией во время протестов сторонников движения «жёлтых жилетов».

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