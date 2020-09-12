Полиция в Париже применила слезоточивый газ на протестах «жёлтых жилетов»
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, в Париже проходят две акции в рамках общенационального дня протеста «жёлтых жилетов».
Отмечается, что одна группа радикально настроенных демонстрантов ещё до наступления срока попыталась колонной отправиться в сторону Елисейских Полей, где манифестации запрещены. В ответ на это полиция использовала слезоточивый газ.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 128 человек были задержаны в Париже полицией во время протестов сторонников движения «жёлтых жилетов».