Посольство направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко

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Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что посольство направило ноту в Госдепартамент США «с просьбой не менять место заключения» осуждённого в США россиянина Константина Ярошенко.
Посольство направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко
  • © Flickr / Adam Fagen

Заявление Антонова опубликовано на странице российской дипмиссии в Facebook.

«Мы обеспокоены подобным решением американских властей», — ответил посол на просьбу прокомментировать информацию о переводе Ярошенко в другое исправительное учреждение.

Он отметил, что посольству «не известны название, тип и режим тюрьмы, в которую планируют этапировать» Ярошенко.

«С учётом имеющихся у Ярошенко хронических заболеваний считаем, что изменение места отбывания наказания может негативно сказаться на его физическом и психологическом состоянии здоровья.В этой связи с обращением родственников россиянина направили соответствующую ноту в Госдепартамент США с просьбой не менять место заключения К.В. Ярошенко», — заявил Антонов.

Ранее адвокат Ярошенко Алексей Тарасов сообщил, что россиянина планируют перевести в частную тюрьму. 

В 2011 году суд в США приговорил Ярошенко к 20 годам лишения свободы по обвинению в сговоре с целью нелегальной транспортировки наркотиков.

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