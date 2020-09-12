Посольство направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко
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Заявление Антонова опубликовано на странице российской дипмиссии в Facebook.
«Мы обеспокоены подобным решением американских властей», — ответил посол на просьбу прокомментировать информацию о переводе Ярошенко в другое исправительное учреждение.
Он отметил, что посольству «не известны название, тип и режим тюрьмы, в которую планируют этапировать» Ярошенко.
«С учётом имеющихся у Ярошенко хронических заболеваний считаем, что изменение места отбывания наказания может негативно сказаться на его физическом и психологическом состоянии здоровья.В этой связи с обращением родственников россиянина направили соответствующую ноту в Госдепартамент США с просьбой не менять место заключения К.В. Ярошенко», — заявил Антонов.
Ранее адвокат Ярошенко Алексей Тарасов сообщил, что россиянина планируют перевести в частную тюрьму.
В 2011 году суд в США приговорил Ярошенко к 20 годам лишения свободы по обвинению в сговоре с целью нелегальной транспортировки наркотиков.