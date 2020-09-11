МИД КНР примет симметричные меры в отношении дипломатов из США

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Пекин введёт ограничения на работу американских дипломатов на территории Китая в ответ на меры Вашингтона в отношении китайских дипломатов. Об этом заявили в МИД КНР.
МИД КНР примет симметричные меры в отношении дипломатов из США
  • Reuters

«Китайская сторона недавно направила дипломатическую ноту, в которой объявила о взаимообразных ограничениях в адрес американских посольств и консульств. Необходимо подчеркнуть, что эти меры — это законный и необходимый ответ Китая на ошибочные действия США», — говорится в заявлении ведомства.

В заявлении подчёркивается, что Китай призывает США «немедленно исправить ошибки» и отменить введённые ранее ограничения.

Ранее в посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что Пекин выступает решительно против введённых США ограничений на работу китайских дипломатов.

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