МИД КНР примет симметричные меры в отношении дипломатов из США

Пекин введёт ограничения на работу американских дипломатов на территории Китая в ответ на меры Вашингтона в отношении китайских дипломатов. Об этом заявили в МИД КНР.

«Китайская сторона недавно направила дипломатическую ноту, в которой объявила о взаимообразных ограничениях в адрес американских посольств и консульств. Необходимо подчеркнуть, что эти меры — это законный и необходимый ответ Китая на ошибочные действия США», — говорится в заявлении ведомства.

В заявлении подчёркивается, что Китай призывает США «немедленно исправить ошибки» и отменить введённые ранее ограничения.

Ранее в посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что Пекин выступает решительно против введённых США ограничений на работу китайских дипломатов.