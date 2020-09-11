Шри-Ланка отложила возобновление приёма туристов

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Правительство Шри-Ланки приняло решение отложить возобновление приёма иностранных туристов до 1 октября.
Шри-Ланка отложила возобновление приёма туристов
  • Reuters

«Теперь это событие отложено до 1 октября», — цитирует РИА Новости посла Шри-Ланки в России Михалгаланде Дураге Ламаванса.

По его словам, уверенности в том, что страна будет открыта для туристов в начале октября, нет.

Он отметил, что Шри-Ланка работает над скорым открытием границ.

Ранее Мигахаланде Дураге Ламаванса оценил ситуацию с открытием границ.

По его словам, оно было запланировано на 15 августа, но вспышка в реабилитационном центре для наркозависимых «заставила повременить».

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