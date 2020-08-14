Посол Шри-Ланки оценил ситуацию с открытием границ

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Посол Шри-Ланки в России профессор Мигахаланде Дураге Ламаванса оценил ситуацию с открытием границ.
Посол Шри-Ланки оценил ситуацию с открытием границ
  • ©srilankaembassy.ru

«Шри-Ланка, как и все страны, хочет вернуться к нормальной экономике, чтобы граждане смогли жить в привычном для них ритме. Мы планировали открыть границы для других стран 15 августа, однако вспышка в реабилитационном центре для наркозависимых заставила нас повременить», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, к относительно небольшому числу заболевших (2,5 тыс.) добавилось 600 случаев за неделю.

Как отметил Ламаванса, также принято решение приостановить программу репатриации.

«Совсем недавно мы возобновили вывозные рейсы, потребуется время, чтобы завершить этот процесс», — сообщил он.

Дипломат выразил надежду, что авиасообщение возобновится в сентябре.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила ситуацию с отдыхом в Турции.

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