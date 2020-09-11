США сократят контингент в Афганистане до 4,5 тысячи через 1—2 месяца

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Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что США сократят свой контингент в Афганистане до 4,5 тыс. военнослужащих через один-два месяца.
США сократят контингент в Афганистане до 4,5 тысячи через 1—2 месяца
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«Сейчас мы на второй стадии (сокращения). Первая стадия предполагает 8,6 тыс. (военнослужащих), а вторая приведёт примерно к 4,5 тыс. к середине октября — середине ноября. Мы на этом пути», — приводит РИА Новости его слова.

Он напомнил, что предусматривается сокращение не только американского контингента, но и сил их союзников по НАТО, находящихся в стране.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что численность американского воинского контингента в Афганистане в скором времени сократится до 4 тыс., а в Ираке — 2 тыс. военнослужащих.

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