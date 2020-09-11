США не исключили секторальных санкций против Белоруссии

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Соединённые Штаты не исключают секторальных санкций против Белоруссии, заявил первый замгоссекретаря США Стивен Биган.
США не исключили секторальных санкций против Белоруссии
  • Reuters

По его словам, на первом этапе речь пойдёт о мерах против тех, кого Вашингтон считает ответственными за насилие. Они будут предусматривать заморозку активов и запрет на поездки.

«Что касается секторальных санкций и санкций против предприятий, думаю, что по мере развития ситуации возможно, что будут рассмотрены дополнительные меры. Но мы также имеем в виду, что белорусский народ должен работать, зарабатывать и жить», — цитирует дипломата РИА Новости.

Он подчеркнул, что Вашингтон не хочет накладывать на белорусский народ «никаких дополнительных мер наказания», если только это не является «абсолютно необходимым» и не поддерживает его «цели» в Белоруссии.

Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что США и их европейские партнёры могут ввести жёсткие санкции в связи с ситуацией в Белоруссии.

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