США не отказываются от идеи назначения посла в Белоруссии

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Соединённые Штаты не отказываются от идеи назначения посла в Белоруссии, на этот пост рассматривается Джулия Фишер, сообщил первый замгоссекретаря Стивен Биган.
США не отказываются от идеи назначения посла в Белоруссии
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«Что касается посла (в Белоруссии. — RT), то у нас есть прекрасный выбор, который сделал президент (США. — RT), по имени Джулия Фишер. Джулия пока находится в процессе одобрения в США», — сказал Биган во время брифинга.

США считают важным, чтобы у американской стороны был представитель в Белоруссии, который «будет озвучивать политику США и твёрдо представлять ценности и интересы», важные в двусторонних отношениях, добавил дипломат. Его слова приводит РИА Новости.

В феврале государственный секретарь США Майк Помпео объявил о намерении Вашингтона назначить посла в Белоруссии. В июле белорусский президент Александр Лукашенко назначил замглавы МИД Олега Кравченко послом в Соединённых Штатах.

Вашингтон и Минск обменялись высылкой послов ещё в 2008 году, после введения США санкций против Белоруссии за нарушение прав человека.

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