В Китае оценили заявление Трампа о секретном оружии США

В Китае считают, что заявления президента США Дональда Трампа о наличии у американской стороны секретного оружия серьёзным образом подрывают стратегическое взаимодоверие. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Всё это самым серьёзным образом подрывает стратегическое взаимодоверие, повышает ядерный риск, США должны (дать. — RT) международному сообществу объяснение», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, США должны придавать должное значение обеспокоенности международного сообщества и выполнять свои обязательства.

Он призвал США прекратить нарушение соглашений по контролю над вооружениями.

Ранее Трамп заявил, что у США есть новейшие системы вооружений, о которых пока никто не знает.