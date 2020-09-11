В Китае оценили заявление Трампа о секретном оружии США
- Reuters
«Всё это самым серьёзным образом подрывает стратегическое взаимодоверие, повышает ядерный риск, США должны (дать. — RT) международному сообществу объяснение», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, США должны придавать должное значение обеспокоенности международного сообщества и выполнять свои обязательства.
Он призвал США прекратить нарушение соглашений по контролю над вооружениями.
Ранее Трамп заявил, что у США есть новейшие системы вооружений, о которых пока никто не знает.