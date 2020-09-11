В Китае оценили заявление Трампа о секретном оружии США

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В Китае считают, что заявления президента США Дональда Трампа о наличии у американской стороны секретного оружия серьёзным образом подрывают стратегическое взаимодоверие. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
В Китае оценили заявление Трампа о секретном оружии США
  • Reuters

«Всё это самым серьёзным образом подрывает стратегическое взаимодоверие, повышает ядерный риск, США должны (дать. — RT) международному сообществу объяснение», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, США должны придавать должное значение обеспокоенности международного сообщества и выполнять свои обязательства.

Он призвал США прекратить нарушение соглашений по контролю над вооружениями. 

Ранее Трамп заявил, что у США есть новейшие системы вооружений, о которых пока никто не знает.

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