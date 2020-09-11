МИД России прокомментировал продление санкций ЕС

ЕС, придерживаясь политики санкций против России, теряет возможность «выйти из тупика». Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя решение ЕС продлить санкции против России из-за Украины.

«Мы воспринимаем данный шаг как очередную упущенную возможность выйти из того тупика, в который ЕС загнал сам себя, увязав перспективы развития отношений с нашей страной с ситуацией на Украине», — сказала она.

Как отметила дипломат, продление мер «укладывается в избранную брюссельскими чиновниками» деструктивную линию на поддержание обвинительной риторики в отношении России.

«Вместо того чтобы, как предлагает Россия, заняться совместным поиском точек соприкосновения, способствуя тем самым усилению позиций европейских стран в современном мире, который является высококонкурентным, Евросоюз предпочитает действовать по инерции, продлевая существующие и, собственно, изобретая новые ограничительные механизмы в отношении наших соотечественников и компаний», — добавила Захарова.

По её словам, Россия призывает отказаться от таких методов, «не соответствующих норме и духу международного права».

10 сентября ЕС объявил о продлении на полгода санкций против ряда российских граждан и юридических лиц за «подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».