Зеленский уволил украинского посла в Израиле
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Об этом свидетельствуютуказы, опубликованные офисом Зеленского.
«Уволить Надоленко Геннадия Алексеевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Государстве Израиль. Назначить Корнийчука Евгения Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Государстве Израиль», — говорится в документах.
Ранее в МВД Украины заявили, что власти решили выдворить двух граждан Израиля за беспорядки, которые те устроили в Умани.