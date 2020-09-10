Зеленский уволил украинского посла в Израиле

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Украинский президент Владимир Зеленский уволил посла страны в Израиле Геннадия Надоленко. На этот пост назначен Евгений Корнийчук.
Зеленский уволил украинского посла в Израиле
  • ©president.gov.ua

Об этом свидетельствуютуказы, опубликованные офисом Зеленского.

«Уволить Надоленко Геннадия Алексеевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Государстве Израиль. Назначить Корнийчука Евгения Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Государстве Израиль», — говорится в документах.

Ранее в МВД Украины заявили, что власти решили выдворить двух граждан Израиля за беспорядки, которые те устроили в Умани.

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