Украина выдворит двух граждан Израиля за беспорядки в Умани

Власти Украины решили выдворить двух граждан Израиля за беспорядки, которые те устроили в Умани.

Об этом сообщил заместитель главы МВД страны Антон Геращенко.

«Национальной полицией и Государственной миграционной службой принято решение о выдворении с Украины двух наиболее агрессивных граждан Израиля, которые вызвали беспорядки в Умани», — приводит сайт МВД Украины слова Геращенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с украинскими раввинами заявил, что власти ограничили возможность приезда хасидов в город Умань Черкасской области на празднование Рош ха-Шана (еврейского Нового года) по просьбе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в рамках борьбы с коронавирусом.