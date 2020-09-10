Украина выдворит двух граждан Израиля за беспорядки в Умани

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Власти Украины решили выдворить двух граждан Израиля за беспорядки, которые те устроили в Умани.
Украина выдворит двух граждан Израиля за беспорядки в Умани
  • РИА Новости

Об этом сообщил заместитель главы МВД страны Антон Геращенко.

«Национальной полицией и Государственной миграционной службой принято решение о выдворении с Украины двух наиболее агрессивных граждан Израиля, которые вызвали беспорядки в Умани», — приводит сайт МВД Украины слова Геращенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с украинскими раввинами заявил, что власти ограничили возможность приезда хасидов в город Умань Черкасской области на празднование Рош ха-Шана (еврейского Нового года) по просьбе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в рамках борьбы с коронавирусом.

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