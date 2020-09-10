IATA призвала срочно спасать авиационную отрасль Великобритании

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Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) заявила о серьёзном кризисе в авиационной отрасли Великобритании и необходимости срочного плана спасения индустрии.
IATA призвала срочно спасать авиационную отрасль Великобритании
  • globallookpress.com

В пресс-релизе отмечается, что британская авиационная индустрия переживает беспрецедентный кризис.

По подсчётам IATA, ущерб от пандемии для британской авиаотрасли исчисляется в £51,4 млрд. Кроме того, из 1,5 млн человек, занятых в отрасли, 733 тыс. уже остались без работы. 

«Ущерб усугубляется государственной политикой, в частности, введением карантинных мер, которые убивают спрос на авиаперелёты. Без немедленных действий Великобритания будет отставать от международных партнёров и быстро утратит позицию третьего по величине мирового авиационного рынка. Чтобы возобновить воздушное сообщение и сохранить тысячи рабочих мест, правительство Великобритании должно разработать план спасения британской авиации», — говорится в заявлении.

В организации считают, что для выхода из кризиса необходимо ввести режим тестирования на коронавирус вместо обязательного карантина.

Также британские авиакомпании обратились к правительству страны с просьбой до конца сентября ввести систему тестирования на коронавирус в качестве альтернативы карантину для пассажиров, прилетающих из стран с высоким уровнем риска заражения COVID-19. Соответствующее письмо направила британская ассоциация авиационной индустрии Airlines UK.

Ранее сообщалось, что в Великобритании число случаев коронавируса превысило 355 тыс.

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