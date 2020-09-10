Полиция ФРГ прокомментировала сообщения об усилении охраны Навального
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Как отмечается, это может быть связано с улучшением состоянии пациента.
По данным издания, он уже может говорить.
В полиции Берлина прокомментировали информацию об усилении мер безопасности. Как отметил представитель в беседе с РИА Новости, в полиции не знают, откуда эти данные.
7 сентября стало известно, что состояние здоровья Алексея Навального, находящегося в берлинской клинике «Шарите», улучшилось, его вывели из искусственной комы.