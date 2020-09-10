Полиция ФРГ прокомментировала сообщения об усилении охраны Навального

Немецкое издание Der Spiegel сообщило об усилении охраны Алексея Навального.

Как отмечается, это может быть связано с улучшением состоянии пациента.

По данным издания, он уже может говорить.

В полиции Берлина прокомментировали информацию об усилении мер безопасности. Как отметил представитель в беседе с РИА Новости, в полиции не знают, откуда эти данные.

7 сентября стало известно, что состояние здоровья Алексея Навального, находящегося в берлинской клинике «Шарите», улучшилось, его вывели из искусственной комы.