Полиция ФРГ прокомментировала сообщения об усилении охраны Навального

Короткая ссылка
Немецкое издание Der Spiegel сообщило об усилении охраны Алексея Навального.
Полиция ФРГ прокомментировала сообщения об усилении охраны Навального
  • © Odd ANDERSEN / AFP

Как отмечается, это может быть связано с улучшением состоянии пациента.

По данным издания, он уже может говорить.

В полиции Берлина прокомментировали информацию об усилении мер безопасности. Как отметил представитель в беседе с РИА Новости, в полиции не знают, откуда эти данные.

7 сентября стало известно, что состояние здоровья Алексея Навального, находящегося в берлинской клинике «Шарите», улучшилось, его вывели из искусственной комы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить