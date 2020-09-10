Трамп пообещал рост экономики США в случае своего переизбрания

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Американский лидер Дональд Трамп пообещал невиданный рост экономики США в случае своего переизбрания на президентских выборах в ноябре. По его словам, соответствующий результат будет виден уже в 2021 году.
Трамп пообещал рост экономики США в случае своего переизбрания
  • Reuters

Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

«Если мы выиграем, у нас будет величайшая экономика в истории нашей страны. Это будет в следующем году. Вы увидите цифры, которых вы никогда не видели, связанные с дальнейшим сокращением налогов и регулирования», —цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Трамп добавил, что за время своего первого срока он смог добиться самых больших сокращений налогов и регулирования.

Ранее Трамп заявил об угрозе для энергетики США в случае победы кандидата на пост президента от Демократической партии Джо Байдена.

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