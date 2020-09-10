РБК: Deutsche Bank спрогнозировал наступление «эпохи беспорядка»

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Аналитики Deutsche Bank подготовили исследование, в котором говорится, что в 2020 году, возможно, в мире наступает «эпоха беспорядка».
РБК: Deutsche Bank спрогнозировал наступление «эпохи беспорядка»
  • Reuters

Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующее исследование, которое есть у редакции.

По словам специалистов банка, характерными чертами новой эпохи станут возвышение экономики Китая над США и усиление противоборства двух этих стран, продолжение роста глобального долга, политика «вертолётных денег» от центробанков и усиление более молодых поколений, включая миллениалов, в том числе с точки зрения их электорального веса.

В прогнозе также добавляется, что государства столкнутся с ростом инфляции, а люди станут более озабочены вопросами климата. Вместе с этим аналитики предсказывают человечеству новую технологическую революцию.

Предполагается, что указываемый в исследовании «беспорядок» будет определять новую эпоху на первых порах, в течение десятилетия или больше.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что мир должен быть готов к следующим пандемиям, которые последуют после коронавирусной.

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