Антонов: Россия и США не обсуждали обмен заключёнными

Москва и Вашингтон не поднимали тему возможного обмена осуждённых в России американцев на россиян в США, сообщил российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.

Так он прокомментировал недавнюю соответствующую публикацию в журнале New Yorker.

«Тема «обмена» осужденных в России американцев на россиян в США нами никогда не поднималась. В статье (журнала. — RT) содержится откровенная ложь. Намеренное искажение слов и действий российского посла — со ссылкой на американских чиновников — вызывает удивление и отторжение», — говорится в комментарии Антонова.

Ранее в МИД опровергли сообщения о якобы обсуждении с США вопроса обмена осуждённого в России за шпионаж американца Пола Уилана на российских граждан.