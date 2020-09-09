Антонов: Россия и США не обсуждали обмен заключёнными

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Москва и Вашингтон не поднимали тему возможного обмена осуждённых в России американцев на россиян в США, сообщил российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.
Антонов: Россия и США не обсуждали обмен заключёнными
  • Reuters

Так он прокомментировал недавнюю соответствующую публикацию в журнале New Yorker.

«Тема «обмена» осужденных в России американцев на россиян в США нами никогда не поднималась. В статье (журнала. — RT) содержится откровенная ложь. Намеренное искажение слов и действий российского посла — со ссылкой на американских чиновников — вызывает удивление и отторжение», — говорится в комментарии Антонова.

Ранее в МИД опровергли сообщения о якобы обсуждении с США вопроса обмена осуждённого в России за шпионаж американца Пола Уилана на российских граждан.

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