Китай призвал Twitter расследовать взлом аккаунта посла в Британии

Китай призвал администрацию Twitter расследовать взлом аккаунта китайского посла в Великобритании Лю Сяомина.

«Недавно несколько антикитайских элементов атаковали Twitter-аккаунт Лю Сяомина и использовали отвратительные методы для обмана общественности. Посольство Китая резко осуждает такое поведение», — сообщили в пресс-службе китайского дипломатического ведомства.

Посольство призвало Twitter серьёзно отнестись к происшедшему и расследовать атаку.

Как пишет The Sun, аккаунт китайского посла поставил лайк другому сообщению в Twitter c неприличным содержанием.

1 сентября сообщалось, что неизвестные атаковали электронную почту посольства России в Австрии.