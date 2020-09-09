Китай призвал Twitter расследовать взлом аккаунта посла в Британии
- Reuters
«Недавно несколько антикитайских элементов атаковали Twitter-аккаунт Лю Сяомина и использовали отвратительные методы для обмана общественности. Посольство Китая резко осуждает такое поведение», — сообщили в пресс-службе китайского дипломатического ведомства.
Посольство призвало Twitter серьёзно отнестись к происшедшему и расследовать атаку.
Как пишет The Sun, аккаунт китайского посла поставил лайк другому сообщению в Twitter c неприличным содержанием.
1 сентября сообщалось, что неизвестные атаковали электронную почту посольства России в Австрии.