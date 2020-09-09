Путин оценил председательство России в ШОС

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Российский лидер Владимир Путин оценил в ходе общения с главами МИД стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) председательство России в ШОС.
Путин оценил председательство России в ШОС
  • РИА Новости

Он отметил, что «на фоне глобальной пандемии коронавирусной инфекции российское председательство старалось сделать всё необходимое, чтобы Шанхайская организация работала не сбавляя темпы и эффективно».

«Конечно, нам пришлось скорректировать план мероприятий председательства, не все из намеченных более чем 90 мероприятий оказались реализованы. Тем не менее считаю, что ключевые задачи выполнены», — цитирует РИА Новости Путина.

Он сообщил, что «многое ещё необходимо сделать для расширения взаимодействия стран Шанхайской организации в области экономического сотрудничества, выстраивания технологических партнёрств и выстраивания единой транспортно-логистической инфраструктуры, перехода на национальные валюты».

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России провело презентацию российской вакцины от коронавируса для глав оборонных ведомств стран СНГ, ОДКБ и ШОС, а также Республики Сербия. 

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