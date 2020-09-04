Минобороны презентовало ОДКБ, СНГ и ШОС российскую вакцину от COVID-19

Министерство обороны России провело презентацию российской вакцины от коронавируса для глав оборонных ведомств стран СНГ, ОДКБ и ШОС, а также Республики Сербия. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«Прибывшим 4 сентября в подмосковный парк «Патриот» для участия в совместном заседании главам оборонных ведомств стран СНГ, ОДКБ и ШОС, а также Республики Сербии специалистами Минобороны России была проведена презентация первой в мире зарегистрированной российской вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении.

Как отмечается, им была предоставлена подробная информация о комплексе реализованных мероприятий в рамках разработки и испытания препарата, а также порядке проведения вакцинации.

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал коллегам, что сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.