Минобороны презентовало ОДКБ, СНГ и ШОС российскую вакцину от COVID-19
- РИА Новости
«Прибывшим 4 сентября в подмосковный парк «Патриот» для участия в совместном заседании главам оборонных ведомств стран СНГ, ОДКБ и ШОС, а также Республики Сербии специалистами Минобороны России была проведена презентация первой в мире зарегистрированной российской вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении.
Как отмечается, им была предоставлена подробная информация о комплексе реализованных мероприятий в рамках разработки и испытания препарата, а также порядке проведения вакцинации.
Министр обороны Сергей Шойгу рассказал коллегам, что сделал прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.