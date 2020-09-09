Посол ФРГ рассказал о визите в МИД России из-за ситуации с Навальным

Ситуация вокруг Алексея Навального не является вопросом германо-российской повестки дня, заявил посол Геза Андреас фон Гайр после визита в МИД России.

«В беседе с первым заместителем министра посол фон Гайр ещё раз подчеркнул, что данное дело не является вопросом двусторонней германо-российской повестки дня», — приводит РИА Новости сообщение посольства.

Как отмечается, дипломат сослался на заявления Евросоюза, НАТО, G7.

В диппредставительстве сообщили, что фон Гайр представил «однозначную позицию федерального правительства по этому вопросу», которая заключается в том, что Навальный «стал жертвой совершённого в России преступления, в ходе которого было применено разработанное в России нервно-паралитическое отравляющее вещество группы «Новичок».

Ранее Москва заявила послу решительный протест «в связи с выдвижением федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России».