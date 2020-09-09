В ООН рассказали о рекордной концентрации парниковых газов

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что глобальное потепление не замедлилось в период пандемии, а концентрация парниковых газов в 2020 году достигла рекордного уровня.
В ООН рассказали о рекордной концентрации парниковых газов
  • Reuters

«Да, экономика замедлилась из-за COVID-19, но перегрев нашей планеты не замедлился. Как показывает доклад, концентрация парниковых газов достигла нового рекордного уровня в 2020 году», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что в последний раз такая концентрация, как предполагается, отмечалась «между 2,6 и 5,3 млн лет назад, в плиоценовую эпоху, когда на Южном полюсе росли деревья, а уровень воды был на двадцать метров выше».

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил, что в ближайшие десятилетия мир столкнётся с глобальным экологическим кризисом, связанным с изменением климата, последствия которого станут более серьёзными по сравнению с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

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